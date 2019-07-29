شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تكرم أطفال المصريين بالخارج الفائزين بمسابقة "هنعيشها مصرى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الهجرة، فى احتفالية تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة "هنعيشها مصري" التي تتضمن نشر أجمل صور عن مصر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت وزارة الهجرة ،أن المسابقة جاءت في إطار فعاليات المعسكر الثالث لأبناء المصريين في الخارج بمدينة شرم الشيخ الذي تم تنظيمه تحت شعار "Come With A Friend"، والذي ضم لأول مرة عائلات مصرية بالخارج، واشتمل على زيارة لمحمية رأس محمد الرائعة، وعدد من الأماكن السياحية في جنوب سيناء، وأن الهدف منها حث الأطفال على الفخر بوطنهم مصر وجمالها الساحر وطبيعتها الخلابة، مقدمة الشكر لكل المنظمين والمشاركين في المعسكر.

وأضافت الوزارة ، أن دعوة أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتعاون مع مؤسسات الدولة والترويج السياحي لمصر وما تتميز به من مناظر فريدة بين أبناء المصريين بالخارج، والتأكيد على أن مصر آمنة في كل ربوعها، وأن هذه خطوة ليصبح لدينا سفراء من أبنائنا في كل مكان حول العالم، يدافعون عن وطنهم ضد الإشاعات المغرضة، ويصبحون درعا ينطق باسم مصر بكل لغات العالم، مشيدين بحضارتها وفخورين بتاريخها في كل المحافل.

كما أعربت الوزارة عن فخرها لما لمسته من روح بين الأطفال وحبهم لمصر، واختيارهم صور بديعة من ربوع المحروسة، وأعلنت أسماء الفائزين وهم: "سلمى ياسر عمار" في المركز الأول، "أدهم خالد أسامة مصطفى" في المركز الثاني، "معاذ محمد عبد القادر إبراهيم" في المركز الثالث، "مريم ريتشارد نخلة" في المركز الرابع.

وأوضحت الوزارة ، انها تفتح أبوابها وتتعاون مع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لتعريف الأطفال والشباب في الخارج ببلدهم والمخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي، مشيرة إلى ما تم تقديمه للشباب من محاضرات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك زيارات لمعالم مصر السياحية والتاريخية.

Advertisements

وتابعت وزارة أن الهدف من هذه المعسكرات خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج خاصة لصد ما يتعرضون أحيانًا له من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن، بعد نجاح المعسكر الأول للشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أعرب أولياء أمور الأطفال المشاركين عن شكرهم لوزارة الهجرة لما تبذله من جهد وتعاون مع "ويل سبرنج" لأستقبال الأطفال وتعريفهم بمصر وثقافتها وحضارتها، مضيفين أن هذه المعسكرات ساهمت في تعميق الروابط بين الأطفال المصريين المشاركين من دول مختلفة حول العالم، وزيارتهم لأماكن مختلفة في مصر بمحافظاتها المختلفة.

وأكدت الوزارة أن إقامة معسكرات صيفية يساعد بشكل كبير في رفع الوعي ‏بين الشباب وزيادة الانتماء، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة‎، مضيفة أن الحكومة تبذل كل مساعيها لتحقيق الانطلاقة المرجوة التي تليق بالدولة المصرية، وقالت: "إننا نسعى حاليا إلى التعاون من أجل النهوض بمصر في كل المجالات لمواجهة حروب على كل المستويات إعلاميًا وثقافيًا وسياسيًا وغيرها".

وأضافت الوزارة أنها حريصة على تعريف الشباب من سن 16 عاما بالأمن القومي، لذلك تنظم الوزارة زيارات لوحدات الصاعقة والمظلات، حتى يدركوا ويتعرفوا على ما يجري من تحديات تواجه الدولة المصرية، كما أكدت أهمية الاهتمام باللغة العربية في المنزل لأنها جزء من هويتنا وثقافتنا.