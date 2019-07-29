شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحصل على الماجستير بامتياز فى "حوار الأديان" من جامعة الزقازيق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق الزميل محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 درجة الماجستير بمرتبة امتياز فى الرسالة التى قدمها بعنوان " حوار الأديان وأثره على التعايش السلمى، دولة ماليزيا نموذجا " . والتي أشرف عليها كلا من الدكتور حسن القصبى وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة والعربية للبنين بجامعة الأزهر والدكتور سامى عبد العال أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عفيفي أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور عبد الراضى عبد المحسن أستاذ الفلسفة الإسلامية عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة . Advertisements

وقال الزميل محمد ثروت ان ماليزيا قدمت نموذجا ناجحا فى إدارة مجتمع متعدد الديانات والاعراق واستطاعت من خلال الدستور والتعليم والتنمية تحقيق نتائج مثمرة على صعيد التعايش بين كافة مكونات المجتمع. واوصت الدراسة بضرورة خروج الحوار بين اهل الأديان من الصالات المغلقة الى الشارع من خلال حوار الحياة. وربط الباحث بين اللغة الموحدة والسيادة القومية للدول مشيرا إلى أن توحيد لغة البهاسا فى التعليم على الطوائف والاعراق جميعها ملايو وصينينون وهنود حقق نتائج ملموسة فى التعايش، وعدم غلبة طائفة على أخرى. حضر االمناقشة كل من الدكتورة هدى درويش عميدة المعهد الآسيوي سابقا والدكتور فتحى العفيفى والدكتور حسن حماد عميد كلية الأداب سابقا والدكتور ناجى هدهود والمستشار خالد فؤاد حافظ والمستشار أحمد عبد العال والدكتور فوزى حتحوت والدكتور عبد الحليم محمود والدكتور عبد الغنى الغريب والدكتور عماد عبد الرازق والإعلامى حازم أبو السعود.



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