معهد صحة الحيوان ينظم ورشة تدريبية حول فيروس "الميرس كرونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ورشة العمل التدريبية بعنوان "التدريب المعملي على سحب العينات من الإبل في المجازر لفحص فيروس الميرس كرونا" التي تستمر فعالياتها لمدة يومين، بمشاركة باحثين من معهد بحوث الصحة الحيوانية، وأطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال مدير المعهد إن دعم عملية مراقبة الأمراض الحيوانية الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (مركز الطوارئ للامراض الحيوانية العابرة للحدود– أكتاد مصر) بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى دعم عملية مراقبة الأمراض الحيوانية من خلال بناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البيطرية بمصر في مجال طرق سحب العينات من الإبل لفحصها لفيروس مرض الميرس كرونا.

ولفت إلى أن المرض يعد من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الإنسان لما له من آثار سلبية على الصحة العامة والاقتصاد القومي.