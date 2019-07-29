وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يرافقها هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والقس إبرام إميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية وسط الإسكندرية والذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل.
يضم المعرض 5 آلاف عنوان من إصدارات النشر العام وكتب مكتبة الأسرة جميعها متاحة بأسعار مناسبة، كما يقدم تخفيضا يصل إلى 20% على إصدارات الهيئة العامة.
شهد الافتتاح أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، ولفيف من التنفيذيين ورجال الكنيسة بالإسكندرية.
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