"كشف غموض مقتل ضابط وكواليس سرقة شقة شيرين سيف النصر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

كشف غموض مقتل ضابط بالمعاش في السلام

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، في كشف غموض مقتل ضابط بالمعاش بمنطقة السلام، وتبين أن سيدة استعانت بشقيق صديقتها لقتله.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تورط رجل وسيدة في الواقعة؛ وبالفحص وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتهما، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبطهما بعد تعقب خط سيرهما.

ماس كهربائي يتسبب في حريق بشركة سياحة بوسط العاصمة

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الاثنين، حريق محدود اندلع في مقرركة سياحة سوط العاصمة دون وقوع إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من شركة سياحة بوسط البلد.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة الحريق ومنع تماداده إلى المنشأى المجاورة، وتبين بالفحص المبدئي ان ماسا كهربائيا تسبب في الحريق.

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات قيادات مديرية أمن القاهرة

أجرى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة حركة تنقلات بين مساعديه وقيادات المباحث بالعاصمة.

وشملت الحركة تعيين اللواء باسم شعراوي مديرا لقطاع غرب القاهرة، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة، واللواء أحمد فاروق مديرا لقطاع جنوب القاهرة، واللواء عماد كدوانى مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء رجب عبد العال مديرا لقطاع شمال القاهرة.

استدرجته سيدة لمنزلها.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب مصنع في كرداسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل صاحب مصنع داخل سيارته بمنطقة كرداسة، وتبين أن "سيدة" استدرجته لمنزلها، واعتدى زوجها عليه فأودى بحياته، واستوليا منه على مبلغ 2100 جنيه.

تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد المواطنين (مالك مصنع ملابس - مقيم بمدينة الشيخ زايد) داخل سيارته الملاكي متوقفة أسفل الطريق الدائري بدائرة المركز، وبها جرح بمنتصف الرأس، وقرر نجله (مدير المصنع ملك والده) بخروج والده من المصنع، وعدم عودته للمنزل، وغلق هاتفه المحمول.

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 5 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 5 أغسطس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري

جريمة أثناء القمة 118.. العثور على جثة ضابط بالمعاش في السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة ضابط بالمعاش أعلى سطح منزله بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من حارس عقار بالعثور على جثة "إ. ز" ضابط بالمعاش (أحد سكان العقار) أعلى سطح العقار أثناء إصلاحه "طبق الدش" أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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التحقيقات في اغتصاب طفلة بدار السلام: المتهم نجل عمها وتربطهما علاقة عاطفية

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، تفاصيل قيام طالب باغتصاب ابنة عمه داخل شقتها بدار السلام.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم "م. خ" 21 سنة، استغل غياب عمه وزوجته، وصعد إلى شقتهم أثناء تواجدهما في العمل، واعتدى جنسيًا على الطفلة البالغة من العمر 14 سنة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كرر الاعتداء على المجني عليها ثلاث مرات برضاها نظرًا لارتباطهم بعلاقة عاطفية، ووعدها بالزواج.

الجناة هربوا لأبوالنمرس.. سطو مسلح على محطة وقود في الهرم

سطا 3 ملثمين مدججين بالأسلحة على محطة وقود بمنطقة الهرم، واستولوا على 360 ألف جنيه.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن 3 مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

"نظيف" يطالب باسترداد 239 ألف جنيه دفعها غرامة بقضية "اللوحات المعدنية"

حددت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 3 سبتمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر السابق التي يطالب فيها باستعادة مبلغ 239 ألف جنيه دفعهم غرامة في قضية انتهت ببراءته نهائيًا.

واختصم "نظيف" في دعواه رقم 2234 لسنة 2019 محافظ البنك المركزي والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة والنائب العام بصفتهم.

وجاء في الدعوى أنه في يوليو 2011 صدر حكمًا بمعاقبة "نظيف" بالسجن 5 سنوات وتغريمه نحو 239 ألف جنيه بالقضية رقم 2291 لسنة 2011 والمعروفة باسم "اللوحات المعدنية" فطعن على الحكم أمام محكمة النقض الذي أيدت براءته.

مقتل جزار في مشاجرة بالسيدة زينب.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، التحقيق في واقعة مقتل جزار على يد جاره واثنين آخرين في السيدة زينب.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين شقيقين وثلاثة آخرين بمنطقة تل العقارب بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاة جزار (الطرف الأول) طعنًا بسكين وإصابة الآخرين جراء التشاجر بالأسلحة البيضاء.

دافعت عن زوجها.. تفاصيل مقتل ربة منزل بالمعادي

كشفت تحقيقات نيابة المعادي، تفاصيل مقتل ربة منزل وإصابة زوجها في مشاجرة مع جارهما بالمعادي.

وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم "م. ا" وجاره في الشارع بسبب خلافات الجيرة، وعلى أثرها تدخلت زوجة الأخيرة للدفاع عنه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استل سكينًا من بين طيات ملابساه وطعن زوجة جاره طعنتين نافذتين في البطن تسببت في وفاتها وأصابها زوجها بطعنات يتلقى العلاج على أثرها.

سر "اللبيسة" وصديقة العمر.. كواليس سرقة شقة شيرين سيف النصر في الجيزة

اختيار الصديق قبل الطريق.. حكمة شعبية يحفظها الكثير عن ظهر قلب تأكيدًا لأهمية اختيار الصاحب والرفيق، لكن الفنانة الشهيرة لم تلق بالًا لتلك المقولة فوقعت ضحية خيانة صديقة عمرها التي سرقت مشغولات ذهبية من شقتها. وقامت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي بالتوصل لملابسات الواقعة.

داخل مكتبه، كان العميد أحمد وحيد، مأمور قسم الجيزة، يراجع بعض الدفاتر، وينهي أعمالًا إدارية في سيناريو يومي معتاد تبدلت أحداثه لدى تلقيه بلاغًا، عبر جهاز اللاسلكي باكتشاف الفنانة شيرين سيف النصر سرقة مشغولات ذهبية من شقتها القريبة من حديقة الحيوان.