قبول استئناف نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل شروق أمجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، المتهمة بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بتدابير احتراذية، وجددت حبسها 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمة بالقضية، رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.