ماس كهربائي يتسبب في حريق بشركة سياحة بوسط العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الاثنين، حريق محدود اندلع في مقرركة سياحة سوط العاصمة دون وقوع إصابات.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من شركة سياحة بوسط البلد.
تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة الحريق ومنع تماداده إلى المنشأى المجاورة، وتبين بالفحص المبدئي ان ماسا كهربائيا تسبب في الحريق.
نفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجددي التعش النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت المعمل الجنائي.
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