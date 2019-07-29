أخبار مصر | ننشر جدول أعمال والاستعدادات النهائية للمؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال والاستعدادات النهائية للمؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صور استعدادات انطلاق المؤتمر السابع للشباب الذي سيقام في العاصمة الإدارية .

وقال المركز، إن المؤتمر سوف يبدأ يوم "الثلاثاء" بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.

Advertisements

وأضاف المركز، أن فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" سوف تبدأ بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشر صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً .

وأشار إلى أنه في السادسة مساء ثاني أيام المؤتمر، تبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وتستمر لمدة ساعتين، وصولا إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التي تبدأ في التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.

يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلاً عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.