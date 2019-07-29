أخبار مصر | وزير الآثار يستقبل السفير الصيني الجديد بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يستقبل السفير الصيني الجديد بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير لياو ليتشانج سفير دولة الصين بالقاهرة والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بعد أيام من تقلده مهام منصبة كسفير لبلاده بمصر، وذلك بعد انتهاء مدة خدمه سلفه السفير سونج أيقوه.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتدريب العاملين وتبادل الخبرات بالإضافة إلى إنشاء معهد صيني للآثار المصرية بالأقصر وإمكانية استضافة معرضًا مؤقتًا للآثار المصرية في الصين.

وأشاد السفير لياو ليتشانج بالجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ علي الآثار المصرية وتراثها الحضاري كما هنأ السفير الصيني وزير الاثار علي الاكتشافات الاثرية الجديدة والافتتاحات التي قامت بها الوزارة للعديد من المواقع الاثرية مثل الهرم المنحني بدهشور وغيره من المواقع و المتاحف و المشروعات الاثرية و التي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوي العالم و علي السياحة الوافدة الي مصر بصفة عامة وتلك الوافدة من الصين بصفة خاصة، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية الصينية الوطيدة في جميع المجالات والتي ترجع إلى أقدم العصور.

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كما أعرب السفير الصيني عن تضامنه وبلاده مع مصر ووزارة الاثار المصرية في حربها ضد التهريب والاتجار غير الشرعي للآثار المصرية بالخارج.

ومن جانبه هنأ د. العناني السفير الصيني علي تقلده مهام منصبه متمنيا له التوفيق في مهام عمله كسفيرا لبلاده بالقاهرة.