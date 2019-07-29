مصر | "أصحابه جريوا".. سقوط لص من الطابق الـ4 خلال سرقته شقة بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أصحابه جريوا".. سقوط لص من الطابق الـ4 خلال سرقته شقة بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط لص من الدور الرابع خلال سرقته شقة سكنية رفقة 2 آخرين في مدينة بدر، وأصيب بكسور وتم نقله للمستشفى، فيما هرب الآخرين، وجار ضبهم.

وتلقى قسم شرطة بدر، إخطارًا من مستشفى بدر العام بوصول أحد الأشخاص مصاب بكسور، وبالانتقال والفحص تبين أنه سقط من علو أثناء سرقة شقة سكنية في دائرة القسم وتم نقله للمستشفى، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتشكيل فريق بحث لضبط الجناة الآخرين.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار ضبط الهاربين.