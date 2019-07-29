شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد: المصريون والسودانيون شعب واحد يعيش في بلدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن العلاقات المصرية السودانية وطيدة للغاية، واصفًا بأن الشعب السوداني والمصري «شعب واحد يعيش في بلدين»، حيث ذكر أن هذه العبارة لا تُقال على سبيل رفع العتب أو من قبيل رفع شعارات لا أساس لها من الصحة، بل هذا شعار له أساس قوي ومتين من الصحة.
وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن كل مصري وكل سوداني يّعلم حقيقية العلاقات الوطيدة بين البلدين، وما يُجرى في السودان يُهمنا بدرجة لا حدود لها، كما أن القيادة السياسية في مصر تتابع تطورات المشهد السوداني وتسعى لكي تكون ثمار هذه التطورات في النهاية الاستقرار.
وأكد الإعلامي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وأوضح السيسي أن موقف مصر داعم لشعب السودان، ومساندة مصر في صياغة مستقبل السودان والمحافظة على مؤسسات الدولة.
ووصل إلى القاهرة، الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبه.
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