شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكويتي لدى مصر يشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر والكويت، موضحا أن القيادة الكويتية الرشيدة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا إلى الأمام.

وأشار «الذويخ» في احتفال بمقر السفارة بمناسبة انتهاء عمل عدد من الدبلوماسيين بالسفارة والمندوبية الدائمة بالحامعة العربية ورئيس المكتب الصحي وبعض مسؤولي الهيئات الخاصة بالقاهرة إلى وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت، فضلا عن جالية كويتية في مصر بغرض الدراسة والسياحة، ما يدلّل على التفاعل المستمر بين البلدين الشقيقين ويتطلب استعدادا خاصا من جانب السفارة لمتابعة أوضاعهم، علاوة على ما تمثله علاقات البلدين من أهمية كبيرة وتعاون متشعب يشمل جميع الأصعدة.

ورحّب «الذويخ» بالدبلوماسيين الجدد ودعاهم إلى الاستفادة من فترة عملهم في مصر وصقل خبراتهم، مشيرًا إلى الثراء والتنوع الذي تتسم به الساحة المصرية، كما قام بتسليم الهدايا التذكارية ودروع التكريم للمغادرين متمنيا لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.