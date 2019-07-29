شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة المنصورة» تطلق برنامجًا جديدًا يؤهل للعمل بالبورصة والبنوك (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، إن البرنامج النوعي الجديد «التمويل والاقتصاد» جاهز للبدء في استقبال الطلاب هذا العام، بعد اعتماده، وهو أول برنامج بنظام الساعات المعتمدة ويؤهل حامليه للعمل في المؤسسات المالية المحلية والعالمية مثل البورصة شركات التأمين شركات التمويل وغيرها.

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وأضاف «عطوة»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن البرنامج قفزة تعليمية جديدة في الكلية ويعتمد على القدرة والإتاحة، من خلال قياس قدرات الطالب بشكل متنوع، وفي مجالات متنوعه، ولهذا تعددت عناصر تقييم الطالب ما بين أعمال سنة وامتحانات فصلية وامتحانات نهائية، أما الإتاحة فهي اختيار حاجتين اختيار أستاذ المادة والوقت الذي يتناسب معه في دراسة المادة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى أن هذا الخريج يمتلك من المهارات التي تؤهله للعمل في قطاع المؤسسات المالية والبنوك، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية في إدارة المؤسسات، بحيث نقدم خريج يتناسب مع فرص العمل المتاحة خلال المرحلة القادمة سواء داخليا أو خارجيا وهو استكمالا لاستراتيجية الكلية وتوافقها مع رؤية ٢٠٣٠.

وأكد أن البرنامج يعتمد على القاعات العملية، ولهذا جهزنا معامل المحاكاة الافتراضية مثل البنك والبورصة وقاعات الأون لاين والتي سيجري بها الامتحانات خلال الفترة المقبلة، وسيقسم الطلبة إلى مجموعات ولن تزيد المجموعة للأستاذ الواحد عن 100 طالب حتى يستطيع أن يتابعهم ويتعامل معهم سواء بالمحاضرة أو الفيديو كونفرنس والإيميل.