شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: 350 جهاز حاسب آلى لتنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعة مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق؛ التى تنطلق صباح الأربعاء؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا وبالمجان، مشيرًا إلى أنه سيتم تنسيق رغبات الطلاب على أيدى موظفين مدربين ولديهم الخبرة الكافية فى ذلك.

وأوضح الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه المعامل متواجدة بـ 3 كليات بالجامعة وهى الزراعة والهندسة والبحوث والدراسات الإحصائية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن انتظار مناسبة لأولياء الأمور حتى ينتهى طلابهم من تنسيق الرغبات.

وأضاف ، أن تلك المعامل تحتوى على نحو 350 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق، مضيفا أنه تم تخصيص 4 مبان بالمدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وتم تجهيزها جميعًا لاستخدامها خلال جميع مراحل التنسيق.

وأشار الخشت، إلى أنه تم زيادة أعداد الأمن الإدارى التابع للجامعة، وتشكيل مجموعات لتأمين المبنى الرئيسى بالمدينة الجامعية، ومعامل كليات الهندسة والزراعة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية.