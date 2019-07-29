شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: لدينا 336 ماكينة غسيل كلوى تخدم 975 مريض بواقع 13572 جلسة شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور ، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المحافظة بها 17 وحدة غسيل كلوى فى المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى 336 ماكينة تخدم 975 مريض بواقع 13572 جلسة شهريًا.

وأضافت مدير صحة الجيزة، أنه تم تكليف إدارة الطوارئ وإدارة التموين الطبى بالمديرية بتجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفى اوسيم المركزى للبدء فى استقبال الحالات، وقد تم توفير جهاز أشعة عادية تم نقله من مستشفى صدر الجيزه وجهاز أشعة محمول للرعايات تم نقله من مستشفى التحرير العام.

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وأوضحت سرور ، أنه تم تطويرعدد كبير من لمنشآت الصحية، منها "مركز البراجيل بإدارة أوسيم، وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%، ومركز الاخصاص بإدارة الصف، وتم الانتهاء من 99% من أعمال التطوير، ومركز بهرمس بإدارة منشأة القناطر وتم الانتهاء من 97% من أعمال التطوير، ومستشفى العياط المركزي، وتم تنفيذ 98% من أعمال تطوير المبنى المميز، وتم الانتهاء من 95% من إنشاء مركز طبي شرق طريق الفيوم.