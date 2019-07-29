شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: لدينا 336 ماكينة غسيل كلوى تخدم 975 مريض بواقع 13572 جلسة شهريًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور ، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المحافظة بها 17 وحدة غسيل كلوى فى المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى 336 ماكينة تخدم 975 مريض بواقع 13572 جلسة شهريًا.
وأضافت مدير صحة الجيزة، أنه تم تكليف إدارة الطوارئ وإدارة التموين الطبى بالمديرية بتجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفى اوسيم المركزى للبدء فى استقبال الحالات، وقد تم توفير جهاز أشعة عادية تم نقله من مستشفى صدر الجيزه وجهاز أشعة محمول للرعايات تم نقله من مستشفى التحرير العام.
وأوضحت سرور ، أنه تم تطويرعدد كبير من لمنشآت الصحية، منها "مركز البراجيل بإدارة أوسيم، وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%، ومركز الاخصاص بإدارة الصف، وتم الانتهاء من 99% من أعمال التطوير، ومركز بهرمس بإدارة منشأة القناطر وتم الانتهاء من 97% من أعمال التطوير، ومستشفى العياط المركزي، وتم تنفيذ 98% من أعمال تطوير المبنى المميز، وتم الانتهاء من 95% من إنشاء مركز طبي شرق طريق الفيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الجيزة: لدينا 336 ماكينة غسيل كلوى تخدم 975 مريض بواقع 13572 جلسة شهريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.