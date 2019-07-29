الخليج 365: التضخم يتراجع لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تراجع التضخم فى مصر لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات، وكواليس انطلاق مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية، ورحلة البحث عن مدير فنى لقيادة منتخب مصر، ومحاولة الإجابة عن سؤال "هل يكون المدير الفنى لمنتخب مصر وطنى أم أجنبى". واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. التضخم يتراجع لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات.. انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 10% واللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %.. والمؤسسات الاقتصادية العالمية تشيد بالتراجع الكبير التضخم يتراجع لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات.. انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 10% واللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %.. والمؤسسات الاقتصادية العالمية تشيد بالتراجع الكبير شباب البرنامج الرئاسى ينظمون جلسات "محاكاة الدولة".. الرئيس السيسى يفتتح اليوم المؤتمر الوطنى السابع للشباب الرئيس والملك عبد الله يؤكدان أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام.. قمة مصرية أردنية بالقاهرة.. السيسى يستقبل نائب المجلس العسكرى الانتقالى السودانى.. ويؤكد: الموقف المصرى الثابت داعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق الرئيس والملك عبد الله يؤكدان أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام.. قمة مصرية أردنية بالقاهرة.. السيسى يستقبل نائب المجلس العسكرى الانتقالى السودانى.. ويؤكد: الموقف المصرى الثابت داعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق Advertisements مدبولى لرؤساء شركات هيئة قناة السويس: لن نسمح بالخسارة.. "مميش" يستعرض موقف الشركات التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاث انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الأربعاء.. الموقع الإلكترونى يستقبل رغبات 229 ألف طالب.. ومصادر: يتبقى حوالى 3 آلاف مقعد ب 7 كليات هندسة انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الأربعاء.. الموقع الإلكترونى يستقبل رغبات 229 ألف طالب.. ومصادر: يتبقى حوالى 3 آلاف مقعد ب 7 كليات هندسة أفراح الأهلاوية فى كل مكان.. اللاعبون يحتفلون فى غرفة الملابس والجماهير بالشوارع وزفة إلكترونية على السوشيال ميديا أجنبى ولا وطنى؟!.. رحلة البحث عن مدير فنى لإنقاذ المنتخب الوطنى لكرة القدم.. 22 مدرباً أجنبياً فى "97 سنة كورة بمصر" 4 مدربين ألمان و4 يوغسلاف الأكثر تدريبا للفراعنة أجنبى ولا وطنى؟!.. رحلة البحث عن مدير فنى لإنقاذ المنتخب الوطنى لكرة القدم.. 22 مدرباً أجنبياً فى "97 سنة كورة بمصر" 4 مدربين ألمان و4 يوغسلاف الأكثر تدريبا للفراعنة



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