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صور.. قنصل أرمينيا يزور كلية الآداب بجامعة القاهرة ومركز الدراسات الأرمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التعاون بين مركز الدراسات الأرمنية بجامعة القاهرة وبين سفارة دولة ارمينيا، زار رافائيل موفسسيان ،  قنصل دولة أرمينيا بزيارة لكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث يقدم المركز خدماته التعليمية لمجموعة من الدارسين المصريين لدراسة اللغة الأرمنية.

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والتقى قنصل دولة أرمينيا خلال زيارته الدكتورة رجاء أحمد على وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، لتشجيع الدارسين الجدد على مواصلة دراسة وتعلم اللغة والوقوف على مقترحاتهم لنشر اللغة الأرمنية في مصر.

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تميز اللقاء بروح التعاون من الجانب الأرمني وحرصه على تذليل الصعاب أمام الدارسين وتوفير احتياجاتهم من الكتب والمراجع المدونة باللغة الأرمنية التي تعينهم على البحث والدراسة في مجال دراساتهم.

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جدير بالذكر أن غالبية الدارسين للغة الأرمنية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الآداب من قسمي اللغات الشرقية والتاريخ.

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