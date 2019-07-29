شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 40 جنيهًا سعر كيلو الأضاحي.. ومنع ذبح العجول الأقل من 400 كيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.

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وقال «القرش» خلال لقاء تليفزيوني، إن «منافذ الوزارة توفر كافة احتياجات المواطنين من الأضاحي، حيث يجري طرح منتجات الوزارة وصغار المزارعين»، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم يتراوح من 40 حتى 60 جنيها للأبقار.

وأوضح أن الوزارة تبنت مشروع إحياء البتلو، عبر تمويل صغار المزارعين، وإصدار قرار وزاري بمنع ذبح العجول الأقل من 400 كيلو جرام، مناشدا المواطنين المقبلين على التضحية، بالذبح في مجازر آمنة.

ولفت إلى أن هناك 482 مجزرًا بمختلف أنحاء الجمهورية، جاهزة للعمل خلال عيد الأضحى.