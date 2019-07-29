شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 5 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تخصيص 13 مليارا و653 مليون جنيه، لتنفيذ 5 برامج رئيسية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظات.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية: «لإقليم الصعيد أولوية في الخطة الاستثمارية، حيث تم تخصيص ما يقرب من 5 مليارات جنيه لمحافظات الصعيد، فضلا عن 3.3 مليار جنيه لإقليم القاهرة الكبرى، و1.6 مليار لإقليم وسط الدلتا، و1.5 مليار جنيه لإقليم سيناء»، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف تطوير الطرق المحلية، وبرامج النظافة، ومنظومة النقل المحلية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «سيتم تدشين مدافن صحية للمخلفات الصلبة بالمحافظات في عام 2020»، مشيرا إلى أنه من المستهدف توفير 4 آلاف فرصة عمل للمرأة المعيلة بالقرى والنجوع.