شكرا لقرائتكم خبر عن «أرقام حول الفقر»: 12.5 مليون مواطن في الصعيد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن بحث الدخل والإنفاق شارك فيه نحو 300 باحث ميداني، وتم التعاون مع كل أجهزة الدولة.

وأظهرت البيانات التي عرضها الجهاز خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي بلغ نحو 49 ألف جنيه عام 2017/2018، فيما بلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة نحو 51.4 ألف جنيه سنويا.

وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 44 ألفا و200 جنيه عام 2015 إلى 58 ألفا و900 جنيه عام 2017/2018.

كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للشريحة الدنيا (حيث يتم تقسيم المجمتع إلى 10 شرائح)، من 22.5 ألف إلى 30.4 ألف جنيه، فيما ارتفع دخل أعلى شريحة من 81 ألفا عام 2015 إلى 100 ألف جنيه.

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وبلغت نسبة الأسر المستفيدة من الدعم 88.5%، فيما بلغت هذه النسبة في الريف نحو 95.5 % مقابل نحو 80% في الحضر.

وارتفع متوسط الدعم الغذائي من 858 جنيها إلى 1927 جنيها عام 2017/2018 بنسبة زيادة 124%.

وأوضح البحث أن أفقر 10% من السكان يستحوذون على 28.2% من مخصصات تكافل وكرامة، و70% من المخصصات تذهب إلى 40%.

وفيما يتعلق بالفقر، فقد بلغ إجمالي معدل الفقر 32.5 % في إجمالي الجمهورية، وقد بلغ خط الفقر لإجمالي الجمهورية 8827 جنيها سنويا، وهو تكلفة البقاء على قيد الحياة.

ورصد البحث زيادة معدلات الفقر في كافة الأنحاء، فيما عدا ريف الوجه القبلي حيث تراجع بنحو 4،8 % إلا أنه لا يزال نحو 52% من السكان هناك لا يستطيعون الوفاء باحيتاجاتهم الأساسية، ويبلغ عددهم نحو 12.5 مليون مواطن، ولا يزال ثلث الفقراء يسكنون الريف.

وتصدرت أسيوط معدل الفقر بنسبة 66.7 % تليها سوهاج والأقصر والمنيا، وأخيرا بورسعيد بنسبة 7.6 %.