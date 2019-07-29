شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي للإحصاء يحدد «خط الفقر»: 735.5 جنيه شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع خط الفقر في مصر إلى 8827 جنيهًا سنويًا، بواقع 735.5 جنيه شهريًا، حسبما أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق، عن العام المالي 2017/ 2018.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل الفقر عام 2017/2018 إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015 بزيادة 4.7 % .

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن عام 2017/2018 إلى زيادة متوسط الإنفاق الكلي للأسرة إلى 51 ألف جنيه سنويا مقابل 36 ألفا عام 2015 فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألفا إلى 58 ألفا عام 2017/2018 كما ارتفعت قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقابل 860 جنيها عام 2015.

وأشار إلى أن الدولة تغطي نحو 88.5 % بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018 كما وصلت قيمة خط الفقر عام 2017/2018.

قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن بحث الدخل والإنفاق شارك فيه نحو 300 باحث ميداني وتم التعاون مع كل أجهزة الدولة للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة وإعلان البيانات بشفافية.

Advertisements

وأظهرت البيانات التي عرضها الجهاز خلال مؤتمر صحفي، اليوم، زيادة معدلات الفقر في كل الأنحاء فيما عدا ريف الوجه القبلي حيث تراجع بنحو 4،8 % إلا أنه لا يزال نحو 52 % من السكان هناك لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية ويبلغ عددهم نحو 12.5 مليون مواطن ولايزال ثلث الفقراء يسكنون الريف.

وتصدرت أسيوط معدل الفقر بنسبة 66.7 % تليها سوهاج والأقصر والمنيا وأخيرا بورسعيد بنسبة 7.6 %.

وأن متوسط الانفاق الاستهلاكي بلغ نحو 49 ألف جنيه عام 2017/2018 فيما بلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة نحو 51.4 ألف جنيه سنويا.

وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 44 ألفا و200 جنيه عام 2015 إلى 58 ألفا و900 جنيه عام 2017/2018.

وارتفع متوسط الدخل السنوي للشريحة الدنيا- حيث يتم تقسيم المجتمع إلى 10 شرائح- من 22.5 ألف إلى 30.4 ألف جنيه فيما ارتفع دخل أعلى شريحة من 81 ألفا عام 2015 إلى 100 ألف جنيه.

وبلغت نسبة الأسر المستفيدة من الدعم 88.5 % فيما بلغت هذه النسبة في الريف نحو 95.5 % مقابل نحو 80 % في الحضر، وارتفع متوسط الدعم الغذائي من 858 جنيها إلى 1927 جنيها عام 2017/2018 بنسبة زيادة 124%، وأوضح البحث أن أفقر 10% من السكان يستحوذون على 28.2 % من مخصصات تكافل وكرامة و70% من المخصصات تذهب إلى 40 %.