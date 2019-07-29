شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر نجحت في تحمّل الاضطرابات العالمية.. والاقتصاد التركي تراجع أمامها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري تحمل الاضطرابات العالمية، وحقق نتائج طبية، في ظل تراجع الاقتصاد التركي؛ تأثرًا بالصدمات ذاتها.

وتابع «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية: «النظام الاقتصادي العالمي يحتاج إلى مرحلة تطوير، لمنع الصراعات بين الدول»، مشيرًا إلى أن اقتصاد اليونان والأرجنتين تأثر سلبيا بالاضطرابات العالمية.

وأشاد الخبير الاقتصادي بتراجع معدل التضخم بمصر لأدنى مستوى منذ 4 سنوات، قائلا إن «مصر ستنجح في الحد من التضخم، والتحسن في أداء الجنيه المصري يساعد على عدم شعور المواطن بالتضخم»، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.