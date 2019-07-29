شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره الإسباني: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني «جوزيب بوريل»، الاثنين، حيث قام الوزير شكري بتهنئة «بوريل» على ترشيحه مؤخرًا لِمَنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، معرباً عن التطلع نحو استمرار الدفع قدماً بجهود الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكافة مناحي الشؤون الخارجية والعمل على المساهمة الإيجابية الفعّالة في حلحلة القضايا الدولية المختلفة.

كما أكد شكري تقديره للمستوى المتميز للعلاقات المصرية الإسبانية بمختلف جوانبها، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصري لتعزيز الاستثمارات الإسبانية بمصر بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، فيما دعا وزير الخارجية نظيره الإسباني لزيارة مصر في أقرب فرصة.

من جانبه، أكد وزير خارجية إسبانيا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة مع مصر، مشيداً بالدور المصري في المنطقة، حيث حرص على التعرُف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليميّة.