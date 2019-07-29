شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتفقد مرصد مكافحة التطرف.. ويؤكد: المرصد حائط صد حقيقي للأفكار المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

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وقال شيخ الأزهر خلال جولته التفقدية إن مؤسسة الأزهر الشريف يقع على عاتقها دور كبير في كشف زيف الجماعات المتطرفة، وبيان حقيقتها للناس، مشيرًا إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هو حائط الصد الحقيقي لكل ما تبثه التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاعتماده على منهج الأزهر الوسطي في الرد على الجماعات المتطرفة، بما يحصِّن الشباب المسلم من أفكار التنظيمات الإرهابيّة.

وأثنى شيخ الأزهر على جهود مرصد الأزهر خلال السنوات الماضية في مجال الملاحقة الإلكترونية لهذه الأفكار الضالة التي تبثها جماعات التطرف والإرهاب، ومحاربة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تصحيح صورة الإسلام في العالم، مؤكدًا أن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف شهدت ثناءً من كبار القادة والسياسيين في العالم، وهو ما لاحظه خلال جولاته وزياراته الخارجية، خاصة في الدول الأوروبية.

واستعرض شيخ الأزهر خلال الزيارة بعض التقارير التي يصدرها مرصد الأزهر حول أنشطة الجماعات المتطرفة، مطالبًا بعرض القضايا الحساسة على هيئة كبار العلماء بالأزهر، للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيها، وضرورة إرسال تلك التقارير إلى جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة التطرف.