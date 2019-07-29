شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تنفيذ محور «نقادة -قوص» بتكلفة 1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار جنيه ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي شمال مدينة قوص محافظة قنا، بطول 19 كم ويشتمل على 27 عملًا صنـاعيًا تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.

وأكد الوزير في بيان، الاثنين، أن هذه المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

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كما تابع الوزير أعمال رفع كفاة طريق أسوان/ القاهرة الصحراوي الغربي بطول٣٥ كم بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورفع كفاءة ٩ كم امام مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، حيث شدّد على أن تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأضاف محافظ قنا أن الأعمال الإنشائية التي تجرى بالكوبري أعلى نهر النيل بنقادة والذي بلغت نسبة تنفيذه 73% ضمن المشروع القومي لمحور قوص- نقادة بنسبة تنفيذ إجمالية 33%، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقا.

وذكر «الهجان» أن المحور يعد أحد أهم المشروعات التنموية الهامة بمحافظة قنا والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية كبيرة حيث سيخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة قفط والتوسعات العمرانية الجديدة.