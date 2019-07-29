شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء» يعلن ارتفاع معدل الفقر إلى 32.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل الفقر عام 2017/2018 إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015 بزيادة 4.7 % .

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن عام 2017/2018 إلى زيادة متوسط الإنفاق الكلي للأسرة إلى 51 ألف جنيه سنويًا، مقابل 36 ألف عام 2015، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف إلى 58 ألف جنيه عام 2017/2018، كما ارتفع قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيه عام 2015.

وأشارت نتائج بحث الدخل إلى أن الدولة تغطي نحو 88.5 % بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.