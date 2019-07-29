شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية للحج تتفقد العيادات للتأكد من تقديم الخدمات للحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد، مساء اليوم الإثنين، الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، عددًا من العيادات الطبية بمكة المكرمة، لمتابعة سير العمل، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين على أكمل وجه.

وأوضحت البعثة الطبية أن مرور قيادات البعثة الطبية على العيادات بصفة دورية يأتى فى إطار التأكد من جاهزيتها ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك قبل وصول جميع أفواج الحجاج المصريين من بعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لأداء فريضة الحج.

ومن جانبه شدد الدكتور عمرو قنديل، خلال جولته اليوم على الالتزام بمواعيد النوبتجيات بالعيادات للفرق الطبية، بالإضافة إلى الالتزام بالزى الطبى المخصص للبعثة، لافتًا إلى أنه تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافرها.

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وأشار "قنديل" إلى أن البعثة الطبية للحج هذا العام تشهد تطورًا ملحوظًا فى تقديم الخدمة الصحية والوقائية، مشيدًا بجميع الفرق الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحى، أنه تم مراجعة التسجيل الإلكترونى لبيانات المترددين على العيادات، والتأكد من عمل النظام المميكن لبيانات الحجاج، بما يتضمن الملف الطبى لكل حاج، حيث يتم قراءة ملف المريض عن طريق "الباركود"، لافتًا إلى أنه يتم استكمال الملف الطبى للمترددين فضلًا عن إضافة أى تشخيصات مرضية جديدة لهم، والأدوية المنصرفة.

وأكد "ضاحي" على ضرورة تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، والاهتمام برضا الحجاج المترددين على العيادات، مشيرًا إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد ضاحى، حرصًا خلال زيارتهما اليوم على مشاركة الفرق الطبية، فى تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين المترددين على العيادات، بمكة المكرمة.