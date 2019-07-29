شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبانى مخالفة بالزيتون قبل تحويلها مخازن لبضائع الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة حى الزيتون، برئاسة اللواء أشرف بهجت، من إزالة فورية لمبانى مخالفة قام بعض الافراد بالتعدى على أرض أملاك دولة بجوار محطة مترو انفاق كوبرى القبة لإقامه أسوار حولها تمهيدا لتحويلها لمخازن لبضائع الباعة الجائلين.

وأكد رئيس حى الزيتون، أن تمت الإزالة بمعرفة أجهزة الحى بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، وإعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف بهجت أن ذلك فى إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بأهمية التصدى للمخالفات، وإزالتها فى المهد قبل توغلها وصعوبة إزالتها مع المتابعة اليومية للشارع، وعدم السماح بأى مخالفات بنائية جديدة.