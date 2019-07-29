شكرا لقرائتكم خبر عن النقل": خطط عاجلة لتطوير هيئة وادى النيل وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية في مجال نقل الركاب والبضائع، حيث يتم تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة واعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية واعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.

وأشارت وزارة النقل فى بيان لها، إلى أنه سيتم تدعيم الهيئة بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع عقب انتهاء اعمال إعادة التأهيل للوحدات النهرية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية رقم 174 بتشكيله الجديد بمحافظة أسوان، بحضور المهندس مالك بشير، وكيل وزارة النقل السودانية المكلف ومحافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم والسفير محمد حسن، قنصل عام السودان بأسوان.

حيث ناقش المجلس الموقف التشغيلى لحركة نقل الركاب والبضائع والموقف الفنى للوحدات النهرية والموقف المالي والإداري وكافة التحديات التي تواجه الهيئة وسبل وآليات النهوض بها وكذلك تحديث الوحدات والسفن النهرية، وخطط بناء وحدات جديدة واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية.

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وشددت وزارة النقل على أهمية تطوير الهيئة مع الإهتمام الكبير بنقل البضائع نهريا خاصة وأنه من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبى وادي النيل، وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، هي هيئة مصرية- سودانية مشتركة أُنشئت عام 1975 تعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر، والنوبة وتساهم في نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان.