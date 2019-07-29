شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالهرم وتمنحهم جوائز مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أوائل الإعدادية من أبناء إدارة الهرم التعليمية، برعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والبالغ عددهم 55 طالب وطالبة من اجمالى 237 من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة، وذلك على مسرح مدرسة السعدية.

وقدم خالد حجازى، مدير المديرية، الشكر لأوائل الشهادة الإعدادية حيث وصفهم ببناة المستقبل كما قدم التحية لأولياء الأمور على الجهد المتميز مع أبناءهم، والقائمين على خدمة الطلاب والعملية التعليمية حيث.

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وكرم مدير المديرية بدوى علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء ومنحه درع وشهادة تقدير عن جهوده المبذولة فى خدمة العملية التعليمية ثم منح أشرف سلومة، مدير عام الإدارة شهادة تقدير لتميز إدارته بأكبر عدد من الاوائل بلغ 55 طالب وطالبة كما تم تكريم رئيس مجلس أمناء القاهرة وعضو مجلس إدارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية، وتم منح الطلبة الأوائل شهادات تقدير وهدايا تذكارية ومبلغ 200 جنيه لكل طالب.