شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى المعادى يقود حملة لإزالة الإشغالات والمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى المعادى، بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر، حملة مكبرة على المبانى والإعلانات المخالفة والإشغالات، استهدفت الحملة إزالة الاشغالات المخالفة فى 35 شارع 9 ثكنات المعادى وشارع 108 وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة بشارع 163.

وأكد المهندس عادل عبد الظاهر، أن هناك حملات يومية ثابتة بالشوارع للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم على مدار اليوم لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التى تبذل لصالح المواطنين مؤكدا التواجد الميدانى للجميع على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.

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وأضاف عبد الظاهر أن هناك حملات مكثفة فى كافة أنحاء المعادى لإزالة الإشغالات بالإضافة إلى تكثيف نشاط الحملات، خاصة فى الفترات المسائية لإزالة إشغالات المحلات والمقاهى وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.