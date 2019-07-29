شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن حركة السفن الصادر والوارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 8 سفن، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأضافت هيئة ميناء دمياط أنه غادر عدد 642 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33756 من البضائع العامة، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن فوسفات و7933 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 361 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 407 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6468 طن حديد و1400 طن خردة و3662 طن ذرة و980 طن خشب .