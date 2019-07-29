شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يهنىء نظيره الاسبانى بترشيحه لتولى منصب الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري ، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأسباني "جوزيب بوريل"، اليوم الاثنين، حيث قام الوزير شكري بتهنئة "بوريل" على ترشيحه مؤخراً لِمَنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، معرباً عن التطلع نحو استمرار الدفع قدماً بجهود الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكافة مناحي الشئون الخارجية والعمل على المساهمة الإيجابية الفعّالة في حلحلة القضايا الدولية المختلفة.

كما أكد شكري على تقديره للمستوى المتميز للعلاقات المصرية الأسبانية بمختلف جوانبها، مشيراً إلى تطلع الجانب المصري لتعزيز الاستثمارات الأسبانية بمصر بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. هذا، وقام وزير الخارجية بدعوة نظيره الأسباني لزيارة مصر في أقرب فرصة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية أسبانيا على اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة مع مصر، مشيداً بالدور المصري في المنطقة، حيث حرص على التعرُف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية.

Advertisements