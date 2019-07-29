شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتطوير حديقة ميدان الجمهوريات بالدقى بعد تحولها لمأوى للكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى أفضل حديقة بحى الدقى بالجيزة، من الإهمال بعد تحولها لمأوى للكلاب الضالة، لتتسبب فى معاناة السكان بدلا من أن تكون متنفس للمنطقة ونقطة خضراء تخلصهم من عوادم السيارات وتنقى الهواء من التلوث.

تقع حديقة ميدان الجمهوريات بأحد أفضل مناطق حى الدقى والجيزة بشكل عام، بالقرب من شارع البطل أحمد عبد العزيز، وهى أحد المتنزهات التى كان يلجأ إليها سكان المنطقة ليستنشقوا الهواء النظيف وسط المسطحات الخضراء بعيدا عن عوادم السيارات التى ملأت الهواء.

الحديقة أصابها الإهمال منذ عدة سنوات لتتحول لمأوى للكلاب الضالة، والخارجين عن القانون، والأعمال المنافية للآداب، خاصة مع قلة الإنارة فى الحديقة، وهو ما أكده عدد كبير من الأهالى وسكان المنطقة.

وقال عبد السلام أشرف، أحد السكان بميدان الجمهوريات، لـ"الخليج 365"، إن الحديقة أهملت تماما من قبل المحافظة ولم يتم إنارتها بالشكل الكافى أو صيانتها لتخدم أهالى المنطقة، مطالبا حى الدقى بالعمل على صيانة الحديقة وتجديد لمبات الإضاءة وصيانتها لتكشف كل جوانب الحديقة.

وأضاف أحد السكان، أن بعض الشباب يستغلون إنعدام الإضاءة فى الحديقة، ويتصرفون بسلوكيات تتنافى مع الأداب العامة مما يتسبب باستياء لجميع السكان خاصة المحيطين بالحديقة، بالإضافة إلى تجمع الكلاب الضالة بها وتهديدها للمارة.

وأشار أحمد عبد المرضى، أحد السكان، أن الباعة الجائلين يستغلون الحديقة فى تخزين بضائعهم وكذلك إلقاء مخلفات البضائع بها مما يسئ من المظهر الجمالى لها، مطالب هيئة النظافة بضرورة صيانة الحديقة وتحويلها لمظهر جمالى يليق بشوارع الحى.

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ويقع بحى الدقى عدد كبير من الحدائق الصغيرة التى تزين ميادين الحى، والتى تحتاج جميعها للتطوير، أولها تطوير الإنارة وصيانتها لتأمين السكان من الخارجين عن القانون الذين يستغلون الأماكن المظلمة بالحدائق، بالإضافة لاستغلال الباعة الجائلين للحدائق مما يشوه مظهرها.

ورصد ”الخليج 365” أحد مظاهر الإهمال بحديقة ميدان الجمهوريات بالدقى، حيث تنمو الحشائش الضارة، وتنتشر الكلاب الضالة بالحديقة، وتتراكم مخلفات قص الأشجار بجوانبها والذى يسبب انتشار للحشرات، بالإضافة إلى تعطل أعمدة الإنارة، مما يجعلها مأوى للكلاب الضالة.

وقال اللواء خالد المجايرى، رئيس حى الدقى، إن الجزء الأكبر من مسئولية تطوير الحدائق يقع على هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وأن ما يقع على الحى هو صيانة أعمدة الإنارة، مؤكدا أنه سيرسل فرق الصيانة لعمل اللازم من أعمال صيانة.

وقالت هيئة نظافة الجيزة، أن الهيئة أجرت منذ فترة صيانة للحديقة وكان من المقرر أن يغير الحى لمبات الإضائة ويجرى صيانتها ولكن لم يتم ذلك.