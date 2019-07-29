شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ضبط واقعة غش إلكترونى بامتحان الدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اليوم الاثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعى وزراعى وتجارى وفندقى" امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

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وتلقت غرفة عمليات التعليم الفنى عدة ملاحظات التى لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها قيام أمين أول مرافق بمدرسة مشتهر الزراعية والمنتدب للعمل باللجنة (المكلف بأمن البوابة) لجنة المدرسة الثانوية الزراعية ببنها بمحافظة القليوبية، بترك بوابة اللجنة وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم، كما رصدت الغرفة بمحافظة بنى سويف واقعة غش إلكترونى، وتم ضبط الطلاب والتحفظ على أجهزة التليفون المحمول وعمل تقرير بالواقعة.

وتفقد رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثانى) بمحافظة الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.