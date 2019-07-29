محافظ الجيزة يوجه رؤساء المراكز والمدن بالانتهاء من رفع كفاءة طريق مصر-أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء المراكز والمدن بالقطاع الجنوبي بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة طريق مصر أسيوط الزراعي من حيث مستوى النظافة، وإزالة أية مخالفات بالطريق سواء إشغالات أو تعديات على الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، لمراكز ومدن (أبو النمرس - الحوامدية - البدرشين - العياط - حي جنوب الجيزة)، رافقه خلالها علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

وقال راشد: "إنه تم الدفع بكافة معدات المراكز والمدن للانتهاء من أعمال التجريد ورفع كفاءة الطريق خلال 72 ساعة، وعدم السماح بتراكم الأتربة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى مرة أخرى، والتعاون مع الإدارة العامة للمرور؛ للحد من ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه".

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كما وجه المحافظ هيئة النظافة وحي جنوب الجيزة بالاهتمام والمتابعة الجدية لحالة النظافة بشارع البحر الأعظم، وعدم السماح بتواجد أية مخلفات قمامة به، مؤكدًا عدم السماح بتواجد تجار الماشية بالشارع وتوفير أماكن لهم بالشوارع الجانبية، مما لا يتسبب في استياء الأهالي المقيمين بالمنطقة، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع.

وأشار إلى أن شارع البحر الأعظم يعد من المحاور المرورية الرئيسية بحي جنوب ويشهد كثافات مرورية عالية ويتم المتابعة المستمرة للشارع لعدم السماح بوجود أية حالات إشغال؛ لتحقيق سيولة مرورية ومنع التكدسات.

وقرر راشد - خلال الجولة التي قام بها - مجازاة مدير نظافة حي جنوب الجيزة لتدني مستوى النظافة بالحي.