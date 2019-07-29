محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه تحت عجلات سيارة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بعزبة الشيخ فضل ووجود متوفى. كشفت المعاينة الأولية أن سائق سيارة دهس طفلا يدعى "يوسف محمد" متسببا في وفاته، وفر هاربا، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة. ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط السائق الهارب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سائق يدهس طفلا في العياط.. والمباحث تلاحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.