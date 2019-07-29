بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات قيادات مديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أجرى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة حركة تنقلات بين مساعديه وقيادات المباحث بالعاصمة.

وشملت الحركة تعيين اللواء باسم شعراوي مديرا لقطاع غرب القاهرة، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة، واللواء أحمد فاروق مديرا لقطاع جنوب القاهرة، واللواء عماد كدوانى مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء رجب عبد العال مديرا لقطاع شمال القاهرة.

كما تم تعيين اللواء هاني القاضي مساعدا لمدير الأمن لقطاع شرطة الأفراد والتدريب، واللواء عاطف خضر مديرا للسجون المركزية، واللواء خالد طلعت مساعدا لقطاع الأمن، واللواء هشام أبو النصر للشئون المالية، واللواء أحمد الرفاعي مديرا للوحدات

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تضمنت الحركة تولي العميد محمد يوسف مدير المباحث الجنائية بالقاهرة،والعقيد حازم الدربي، رئاسة مباحث قطاع الشرق، والعقيد عمرو إبراهيم لقطاع مباحث القاهرة الجديدة، والعقيد عبدالعزيز سليم، لقطاع الشمال.

وشلمت الحركة كذلك تولي العقيد محمد الشرقاوي رئاسة قطاع الجنوب، والعقيد عبدالفتاح القصاص لقطاع مباحث غرب القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.