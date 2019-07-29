مصر | "أسفل عجلات سيارة".. مصرع طفل في حادث سير بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسفل عجلات سيارة".. مصرع طفل في حادث سير بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، مفاده بوقوع حادث سير بعزبة الشيخ فضل ووجود متوفي، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة بالطريق اصطدم بها طفل يدعي يوسف.م، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وفر السائق هاربا.

وجار إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم الهارب، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

