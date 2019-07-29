مصر | تكثيفات أمنية لكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية على مزارع بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية على مزارع بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم لتحديد هوية المتهمين الهاربين في واقعة إطلاق أعيرة نارية صوب مزارع أصابته بالصدر، وسرعة القبض عليهم.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من مستشفي الشيخ زايد التخصصي بوصول "سامح.ش.ح"، 25 سنة، مزارع ومقيم مركز البدارى باسيوط متوفي إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص تم التقابل مع "مصطفى. ا. س"، 25 سنة، مزارع ومقيم مركز صدفة باسيوط وقرر انه والمتوفي يعملان بمزرعة رمان وزيتون كائنة بناحية ابوغالب دائرة المركز مستاجرة لـ "عبد العال حميدة أبو غالب"، واثناء استغراقهما في النوم تناهى إلى سمعة صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت احداها المجنى عليه ولدى استطلاعه الأمر شاهد أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية فروا هاربين.

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وبمعاينة المزرعة محل البلاغ تبين أن مساحتها 70 فدان وبها 3 مباني أحدهم مخصص إستراحة لعمال المزرعة ووجود آثار دماء بغرفة المجني عليه.

ويشار إلى وجود خلافات حول ملكية المزرعة بين مالكها الحالي كرم إسماعيل وكلا من عبد الحميد عبد ربه، جمال أبو الغيط، على عوضين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري حقيقة الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

