مصر | "5 ملايين" و"صديقة مقربة".. شيرين سيف النصر تروي لـ"الخليج 365" كواليس سرقة مجوهراتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 ملايين" و"صديقة مقربة".. شيرين سيف النصر تروي لـ"الخليج 365" كواليس سرقة مجوهراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الفنانة شيرين سيف النصر، على واقعة سرقة مجهوراتها والألماس الخاص بها والمقدرين بنحو 5 ملايين جنيه، أن التي قامت بسرقتها تدعى "إحسان.ك" في عقدها الرابع من عمرها، وهي صديقة عمرها منذ 8 سنوات، مضيفة أن الصديقة كانت من الوقت للآخر تأتي لإستلاف جزء من مجوهراتي لحضورها بعض المواسم.

وأضافت الفنانة شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن في يوم الواقعة جاءت المتهمة لقياس ملابسها، ودخلت لغرفة الملابس التي يوجد بها الخزينة "خزينة المجوهرات"، لقياس ملابسها، وبعض لحظات قالت لها: "خزنتك مفتوحة، ومجوهراتك مش موجودة".