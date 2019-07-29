مصر | "5 ملايين" و"صديقة مقربة".. شيرين سيف النصر تروي لـ"الخليج 365" كواليس سرقة مجوهراتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 ملايين" و"صديقة مقربة".. شيرين سيف النصر تروي لـ"الخليج 365" كواليس سرقة مجوهراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت الفنانة شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن في يوم الواقعة جاءت المتهمة لقياس ملابسها، ودخلت لغرفة الملابس التي يوجد بها الخزينة "خزينة المجوهرات"، لقياس ملابسها، وبعض لحظات قالت لها: "خزنتك مفتوحة، ومجوهراتك مش موجودة".
وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق، أنه تعرضت شقة الفنانة "شيرين سيف النصر"، للسرقة، حيث سرقة مشغولات ذهبية وألماس، بمبلغ ما يعادل 5 مليون جنيه مصري، وذلك بمنطقة الهضبة بالهرم.
وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة الفنانة شيرين سيف النصر، للسرقة على يد مجهول، حيث استولى السارق على مشغولات ذهبية، وألماس، ذات قيمة عالية.
وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى المتهم بالسرقة، وتبين انها سيدة من المقربين من الفنانة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبحوزتها المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.