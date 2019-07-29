مصر | مدير مباحث الجيزة يشكل فريق بحث لكشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مباحث الجيزة يشكل فريق بحث لكشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث مكون من ضباط قطاعي غرب وجنوب الجيزة، لكشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزين توتال، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الحادث، لتحديد هوية المتهمين، فضلا عن تتبع خط سير هروب المتهمين، لسهولة التوصل إليهم، وسرعة القبض عليهم.

كان قام مجهولون بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال، بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم وسرقة 350 ألف جنيه، وفروا هاربين إلى طريق المريوطية، نطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبفحص كاميرات المراقبة تبين هروب المتهمين إلى طريق المريوطية، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وجار تتبع خط سير هروب المتهمين، والقبض عليهم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.