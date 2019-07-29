مصر | أكاديمية الشرطة تستقبل أعلاميين أفارقة من 31 دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الشرطة تستقبل أعلاميين أفارقة من 31 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً ضم عدد من الشخصيات الإعلامية الأفريقية يمثلون "31" دولة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واتساقاً مع السياسة العامة للدولة المصرية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى دعم أواصر الصلة والتعاون والترابط الوثيق مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات.

وكان فى استقبال الوفد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكما حرص على الاهتمام بتلك الزيارة وتأكيد سبل التعاون والتبادل الثقافي والأمني والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية، وقد شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة.

Advertisements

فيما قام الوفد بجولة داخل الأكاديمية شملت مركز بحوث الشرطة والمركز التدريبى الأمنى للكوادر الأفريقية، بالإضافة إلى المنشآت التدريبية والتعليمية وميادين التدريب القتالى والرماية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص بنظام المحاكاة ، ومشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال الأمن والحراسة.

ومن جانبهم أعرب الزائرون عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بالدور المصري الرائد في مجال التدريب الأمني داخل الأكاديمية وإعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور في البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الإستقبال والإهتمام بتلك الزيارة .