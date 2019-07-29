مصر | تفاصيل حركة تنقلات قيادات مديرية أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حركة تنقلات قيادات مديرية أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة تنقلات خاصة بمساعديه ورؤساء القطاعات ورؤساء قطاعات البحث الجنائي، وشملت الحركة الآتي:

اللواء / هاني القاضي مساعدا لمدير الأمن لقطاع شرطة الأفراد والتدريب

اللواء / عاطف خضر مديرا للسجون المركزية

اللواء / خالد طلعت مساعدا لقطاع الأمن

اللواء / هشام أبو النصر للشئون المالية

اللواء / أحمد الرفاعي مديرا للوحدات

بينما جاءت حركة رؤساء القطاعات كالتالي:

اللواء / باسم شعراوي مديرا لقطاع الغرب

اللواء / سليمان شتا لقطاع الشرق.

اللواء / أحمد فاروق مدير لقطاع الجنوب

اللواء / عماد كدواني مديرا لقطاع القاهرة الجديدة

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الإبقاء على اللواء / رجب عبد العال مديرا لقطاع الشمال

بينما تم إجراء تغييرات فى صفوف قطاعات البحث الجنائى بالقاهرة كتالى:

عميد / حازم بدوى نائب أول نائب لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

عميد / حسام عبدالعزيز نائب ثان لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

عميد / محمد يوسف مدير المباحث الجنائية بالقاهرة

عميد / حازم الدربى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة

عميد / عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة

عميد / عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة

عميد / عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة

عميد / محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة

الإبقاء على العميد / علاء بشندى مدير العمليات