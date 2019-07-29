أخبار مصر | السفير الياباني في ضيافة الآثار لبحث سبل التعاون في مجالات العمل الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الياباني في ضيافة الآثار لبحث سبل التعاون في مجالات العمل الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفير ماساكي نوك سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة والمتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.

وقد تناول اللقاء مناقشة تقدم الأعمال التي توصل لها المتحف المصري الكبير، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، استعدادا لافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وأكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بإنجاز هذا المشروع الضخم، لأنه إحدى ثمار التعاون الدائم بين مصر واليابان.

واستمرارا للتعاون مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري، حضر اللقاء أيضا رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجامعة و الوزارة في مجال دراسات حفظ الاثار و الترميم و علوم المتاحف و بالأخص الدبلومات المهنية للعاملين بالوزارة.