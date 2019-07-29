شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يصطحب مزارعي القطن في جولة داخل محلج الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام جولة داخل محلج الفيوم المطور، رافقه خلالها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ومزارعو القطن في الفيوم وبنى سويف، للاطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في عملية حليج الأقطان.

ويعد المحلج الجديد التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا.

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كما أجرى الوزير زيارة إلى أحد مراكز استلام القطن في المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور.

كان الوزير عقد مؤتمرًا مع مزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرض خلاله ملامح النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا موسم 2019 في المحافظتين.

واستمع الوزير إلى استفسارات السادة التجار والمزارعين بشأن النظام الجديد لتداول القطن، وقام سيادته بالرد على كافة التساؤلات.