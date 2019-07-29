شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 65 قرشًا.. «الصحة» تطرح 12 مليون شريط منع حمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود نقص في أدوية منع الحمل، مؤكدة أن عيادات تنظيم الأسرة والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة متوفر بها جميع الوسائل التي توفرها الدولة، لجميع السيدات سواء مصريات أو غير مصريات، مشيرة أن النقص في الأدوية المستورة باهظة الثمن.

وأضافت رئيس قطاع تنظيم الأسرة، لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة ضخت الأسبوع الماضي نصف مليون شريط من حبوب منع الحمل بالوحدات الصحية التابعة للوزارة لمحاولة القضاء على أي أزمة نقص في الأدوية، مشيرة إلى أن سعر الشريط في تلك الوحدات الصحية 65 قرشا، في حين أن سعره خارج الوزارة يتراوح بين 30 – 60 جنيها.

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وحرصت "السنباطي"، على طمأنة جميع السيدات والتأكيد على عدم وجود أزمة في أدوية منع الحمل، مشيرة إلى أن الشركات المنافسة هي التر تروج شائعات بأن حبوب منع الحمل التي توزعها الوزارة تسبب أمراض، وهذا غير صحيح على الاطلاق وهدفه إثارت الشائعات ومحاولة ضغط من تلك الشركات الأجنبية حتى يزيد الإقبال على أدويتها، مؤكدة أن حبوب منع الحمل الحكومية المدعمة لها نفس تأثير وفاعلية حبوب منع الحمل الخاصة التي توزع في الصيدليات.

ونوّهت رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على أن الشركة المصرية للصناعات الدوائية «أكديما» سوف تطرح الأسبوع المقبل في مخازنها ما يرقب من 12 مليون شريط منع الحمل، وهذه هي المرة الأولى في مصر تقوم شركة مصرية بإنتاج أدوية منع الحمل عبر خطوط انتاج مصرية بدل من استيراد المادة الخام وتصنيعها.

وأختتمت السنباطي حديثها بأن 58.5% من السيدات في سن الإنجاب هن من يتناولن وسائل منع الحمل بمختلف أنواعها، في حين أن 60% من هؤلاء يتناولن وسائل من الحمل الحكومية من الوحدات الصحية ووحدات تنظيم الأسرة، و40% يتناولن وسائل منع الحمل المستوردة من الصيدليات.