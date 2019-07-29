شكرا لقرائتكم خبر عن صور..اعلاميون أفارقة يزورون أكاديمية الشرطة ويشيدون بتطورها العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً ضم عدد من الشخصيات الإعلامية الأفريقية يمثلون "31" دولة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وكان فى إستقبال الوفد رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، وحرص على الإهتمام بتلك الزيارة وتأكيد سبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية ، وقد شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة ، ثم قاموا بجولة داخل الأكاديمية شملت مركز بحوث الشرطة والمركز التدريبى الأمنى للكوادر الأفريقية ، بالإضافة إلى المنشآت التدريبية والتعليمية وميادين التدريب القتالى والرماية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص بنظام المحاكاة ، ومشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال الأمن والحراسة.

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جانب من الزيارة

ومن جانبهم أعرب الزائرون عن تقديرهم البالغ وإعتزازهم بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمنى داخل الأكاديمية وإعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور فى البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية ،وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الإستقبال والإهتمام بتلك الزيارة.