شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تفويج عشرات الحجاج المصريين من المدينة المنورة لمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بأصوات تصدح "لبيك اللهم لبيك" وبملابسهم البيضاء مثل قلوبهم النقية، تم تفويج العشرات من حجاج القرعة من مدينة رسول الله إلى مكة المكرمة استعداداً لأداء المناسك بعد الاستراحة في مقار إقامتهم بالفنادق.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن هذا العام، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية، بمد يد العون للحجاج المصريين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.