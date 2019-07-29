شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تطالب المؤسسات الصحفية بصرف علاوة الـ150 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طلبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية، اليوم الإثنين، البدء في صرف العلاوة الشهرية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة، مقدارها 150 جنيهاً.
وطلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، وقدمت الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.
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